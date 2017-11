Continuar a ler

"Primeiro ainda não estou cansado e acho que se os benfiquistas entenderem irei concluir a visão completa do que estava a falar. Não sou eu que decido quem me vai suceder. Acho é que o ideal do Benfica seria um modelo anterior. Trabalhei com o Manuel [Vilarinho] durante três anos e estava preparado para ser presidente. Não havia caças às bruxas. O meu primeiro desafio como presidente foi profissionalizar o Benfica porque sentia essa lacuna. Para chegarmos ao ponto onde chegámos, é sinal de que a medida foi certa. Depois era escolher as pessoas", lembrou, falando depois num nome em concreto.



"Hoje toda a gente reconhece o que é o Domingos Soares Oliveira, não só em termos nacionais como internacionais. Se puder ser um modelo desses, poderá vir a ser alguém perto de mim a suceder-me. Mas isso só os benfiquistas poderão escolher. Eu vou tentar que seja alguém que tenha estado comigo a trabalhar num mandato completo e que tudo suceda naturalmente. Porque é impensável voltar para trás, aliás é difícil. Criar um Benfica de tal dimensão que já não pode voltar atrás", finalizou.

Na entrevista à BTV, Luís Filipe explica o seu projeto para o Benfica e o que pretende fazer até ao fim do mandato, que encerra em 2020."O Caixa Futebol Campus. A primeira obra foi concluída. A segunda fase é aquisição de uma quinta para fazer crescer mais seis campos relvados, um polo hoteleiro para 180 quartos e o colégio. Estamos a colocar na Câmara projetos para o Colégio. O CAR é algo que queremos concretizar e estes projetos não são concluidos neste mandato, mas todos estão pensados e a andar. As coisas não vão parar assim. Vamos avançar par ao colégio e extensão do Caixa. A casa do aatleta é uma obra que já esta a ser planeada. Todos estes projetos estão neste momento a andar e de uma grande dimensão para o Benfica. Estamos preparados para a proxima década e queremos que o CFF seja considerado em termos europeus uma área de excelência e que seja considerado o melhor da Europa. Rádio Benfica? Terá de ser uma realidade no primeiro semestre do próximo ano", referiu o presidente encarnado, falando depois na sua sucessão e apontando mesmo um nome.