O caso dos 'vouchers', denunciado por Bruno de Carvalho, continua a dar que falar. Após conceder uma entrevista à CM TV, o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira falou à mesma estação e comentou o assunto, explicando que tudo se irá resolver em tribunal."Há cerca de um ano, sobre esse assunto, disse que vai chegar um dia onde nos encontraremos num local para resolver essa situação. A única coisa que queremos que aconteça é que se conheça a verdade. O Sr. Bruno de Carvalho é que sabe as declarações que fez. O nome do Benfica está completamente limpo", esclareceu, desvalorizando ainda o atual momento eleitoral do rival, que vai a votos no sábado: "Não é nada connosco. Os sportinguistas é que têm de tomar essa decisão. Só queremos que na realidade sejam nossos concorrentes dentro do campo. São nossos parceiros de negócio."

Autor: Valter Marques