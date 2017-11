Luís Filipe Vieira disse compreender a tomada de posição dos árbitros na última semana, em que a classe decidiu fazer uma greve - entretanto desconvocada - como forma de protesto pelo clima que se vive no futebol português, nomeadamente em torno da arbitragem."Perante um quadro de permanente coação, intimidação e ameaça, é preciso dizer de forma clara que compreendemos a recente tomada de posição dos árbitros. Entendemos os seus motivos e as suas preocupações. E até seria natural que já tivesse surgido mais cedo", referiu o presidente do Benfica na inauguração de mais uma casa do clube, agora em Castro Verde.Garantindo que o Benfica está "como sempre, disponível para, de forma construtiva, ajudar a encontrar as melhores soluções", Vieira apelou ao Governo, à Liga e à FPF: "É preciso de uma vez por todas acabar com esta situação na salvaguarda da verdade desportiva. O Governo e quem superintende as competições profissionais tem de assumir as suas responsabilidades. Se existe quem não seja capaz de impor regras rigorosas e claras, então que se encontre uma solução conjunta que normalize as competições."