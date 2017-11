Luís Filipe Vieira destacou a necessidade de "dar destaque aos verdadeiros protagonistas" no futebol, enviando uma indireta aos rivais e detratores."É preciso espalhar a mensagem. Temos de dar cada vez mais destaque aos verdadeiros protagonistas, os atletas e treinadores, aos nossos projetos inovadores e desafios, valorizar o tudo de bom que fazemos, realizado por profissionais de grande categoria. Comunicar Benfica, Benfica, Benfica, estarmos acima do ruído e ignorar os medíocres", referiu o presidente do Benfica na comemoração dos 75 anos de existência do jornal do clube, com a abertura de uma exposição no Museu Cosme Damião, voltando a garantir que a rádio será uma realidade no primeiro semestre do próximo ano."A nossa comunicação concilia suportes tradicionais como o jornal em papel O Benfica com novos suportes que são marcas da inovação do clube, como acontece com essa marca de referência que é a BTV, o sítio do clube na internet, onde estamos a fazer um forte investimento tendo em conta que, hoje, para se promover e chegar a todo o mundo, nada como as redes digitais. Consolida-se assim a presença do Benfica em todos os principais canais multimédia, num projeto que ganhará ainda maior relevância no semestre do próximo ano com a futura Rádio Benfica", acrescentou.