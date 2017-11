Continuar a ler

Depois, as entradas, principiando com Svilar e Pedro Pereira: "Teríamos de ter uma estratégia de escolher um guarda-redes novo. Há dois anos que seguíamos este guarda-rede, desde que tinha 15 anos. Parece que caiu o Carmo e a Trindade quando apostámos num guarda-redes novo. Acho que está demonstrado que foi a opção certa. Para defesa direito, tínhamos previsto que o Pedro [Pereira] podia ser o substituto do Nélson [Semedo]. A pré-época não foi a melhor e não nos deu essas garantias. Adiámos essa situação e conseguimos negociar com o Barcelona e viria esse jogador por empréstimo com opção de compra."No defeso, após a saída de Lindelöf, falou-se no regresso de Garay e Vieira lembrou o que teria acontecido se o argentino efetivamente voltasse: "Imaginemos que o Garay viria para o Benfica e eu pergunto onde estava o Rúben Dias. Estava na equipa B. Planeámos bem, escolhemos bem. Não vale a pena as pessoas pensar em megalomanias, as coisas têm tendência a normalizar. O Sporting é forte, o FC Porto é forte… Isto é uma caminhada longa, não vamos pensar em grandes aventuras, grandes reforços… Temos de fazer esta aposta (...) O Rúben Dias será o futuro capitão do Benfica. Já apareceu uma proposta mas não sai. Não vale a pena pensarmos nisso."Vieira fez ainda uma revelação: "É verdade que teremos de ir ao mercado por vezes contratar jogadores, mas mais de 80% são jogadores que têm de sair do Seixal e têm a porta aberta. Vejamos o Cancelo, o Bernardo Silva, Guedes, o Renato… Na altura tinha de ser assim. Este ano fiz tudo para o Cancelo regressar ao Benfica. Estava disponível para trocar um jogador. É um miúdo que era nosso, mas não conseguimos chegar a acordo com o Valencia.Eu não quero trair quem confiou no Benfica. Temos miúdos com 10 anos de Benfica."