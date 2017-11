Continuar a ler

Como funciona a venda de Nélson Semedo



As recorrentes críticas ao facto de o Benfica vender bem mas o passivo não baixar na mesma proporção mereceram igualmente um comentário de Vieira. "O passivo do Benfica tem vindo a baixar dentro do que estava previsto. Face ao último ano de vendas, o Benfica quando vende um jogador não recebe, vende por 30 mas não recebe ali. É em dois anos, três anos. É natural que o ativo suba e o passivo reduza pouco numa situação destas", vincou, dando os detalhes do negócio de Nélson Semedo.



"Foi vendido por 30 milhões e em cada 50 jogos o Benfica recebe mais 5 milhões. Os 30 milhões serão recebidos nos próximos dois anos. O ativo logicamente sobe, o passivo irá baixar quando receber. O preocupante era se o ativo fosse descendo e o passivo subindo. Recuperámos os capitais próprios e queremos continuar", referiu.



Na entrevista à BTV, Luís Filipe Vieira foi questionado sobre por que motivo o Benfica fez 123 milhões em vendas mas 'apenas' 59 milhões foram para os cofres da Luz . Negando que tal se deva ao pagamento de comissões, o presidente encarnado aproveitou para reforçar que Jorge Mendes "é um parceiro"."Ainda há pouco falámos do Ederson, que só tínhamos 50%. Não tem a ver só com comissões. Não há ninguém a voar com dinheiro. Fala-se muito do Jorge Mendes, mas ele não é nenhum comissionista do Benfica. É parceiro. É feito um contrato e normalmente pagamos 10%. Curiosamente aqueles que falam muito do JM andam atrás deles. Há muita gente que lhe quer pagar e ele não quer. Há um trabalho e muito trabalho. É uma parceria para continuar. Rivais que o querem? Eu vejo as mensagens que lhe mandam", ripostou o líder das águias.