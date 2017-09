André Moreira esteve muito perto de assinar pelo Benfica mas o negócio acabou por cair, por motivos que Luís Filipe Vieira fez questão de explicar aos sócios encarnados na assembleia geral do clube nesta madrugada."O guarda-redes vinha 50 por cento para o Benfica e 50 para o Atlético Madrid. À última da hora, depois de o jogador já estar a treinar connosco, veio um e-mail que dizia que o Benfica ia ficar com 30 ou 40 por cento e o Atlético ia ficar com o restante. Então alguém teve de dizer ao presidente do Atlético Madrid que tínhamos muita pena mas íamos devolver o jogador. 'Ai se devolverem vai jogar para o Sp. Braga'. Apanha um comboio, não tem problema nenhum, pode ir para o Braga", contou o presidente das águias no pavilhão da Luz.