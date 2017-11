A última Assembleia Geral do Benfica, no mês passado, foi marcada por incidentes durante a votação das contas e pelo discurso inflamado de Luís Filipe Vieira. Agora mais a frio, o presidente encarnado recordou as incidências dessa reunião magna."Tirando a cadeira que nunca devia ter existido e foi grave, foi uma AG à Benfica. Há muito tempo que não via uma AG daquelas. Mas houve pessoas que ultrapassaram os limites. Há maneiras de criticar, têm de ser críticas genuínas, não é com um papel na frente, com recados. Houve ali conteúdos de achincalhamento. Vínhamos de um resultado que pesou em Basileia, podia haver motivos para estarem descontentes, mas não para algumas provocações que fizeram às pessoas. Quem está ali a ouvir 5 horas, enche o saco, e eu sou bairrista e digo aquilo que sinto. Não estou nada arrependido", frisou, numa entrevista à BTV.