Bernardo Silva poderia voltar?



Em setembro, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques afirmou que Bernardo Silva não voltaria a jogar no Benfica enquanto Vieira fosse presidente , baseou-se numa troca de e-mails entre Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e o líder máximo das águias, em 2015. Questionado sobre a veracidade de tal declaração, o presidente encarnado ripostou: "Hoje não era vendido, o Cancelo não era vendido. O contexto é outro. Se o Bernardo pode jogar novamente no Benfica? A porta nunca está fechada e ele sabe bem."

Mile Svilar custou cerca de 2,5 milhões de euros ao Benfica e, entretanto, já agarrou, aos 18 anos, um lugar na baliza do Benfica. Uma projeção que, segundo revelou Luís Filipe Vieira, já lhe valeu sondagens pelo jovem belga, nomeadamente uma de 10 milhões."Benfica já teve uma proposta de quatro vezes o que custou e o Svilar ainda ficava dois anos no Benfica", disse o presidente encarnado à BTV, adiantando que também recebeu propostas por Rúben Dias: "Será o futuro capitão do Benfica. Já apareceu uma proposta mas não sai. Não vale a pena pensarmos nisso."