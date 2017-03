Luís Filipe Vieira desloca-se este sábado a Castanheira do Ribatejo, onde inaugurará nova Casa do Benfica.No rescaldo da eliminação da Liga dos Campeões e antes da receção ao Belenenses, o presidente do clube da Luz será recebido na União de Juntas de Freguesia da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, pelas 12 horas.A inauguração da representação encarnada terá lugar meia hora depois, sendo que Vieira ainda participará num almoço, a partir das 13 horas, no Complexo Desportivo da Juventude da Castanheira.