Perante a plateia benfiquista, Vieira insistiu que um dos objetivos do seu mandato passa pela recuperação financeira."Queremos reduzir drasticamente a nossa dívida, mas toda a nossa estratégia passa pelo Seixal. Criámos e continuamos a criar infraestruturas para o futuro do Benfica. Temos objetivos bem claros e perfeitamente assumidos", afirmou quem dia 30 vai ver as contas da SAD serem votadas em AG de acionistas.