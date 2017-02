Continuar a ler

O presidente das águias lembrou depois o momento em que vi pela primeira vez ao vivo o central a atuar e recordou também que o capitão é uma "memória viva" dos tempos difíceis que o clube da Luz atravessou.



"É o meu 'companheiro' nesta caminhada. Conheci o Luisão quando ele jogava numa equipa chamada Juventus. Era presidente do Alverca e fui com o Couceiro ver uns jogadores ao Brasil. Um deles era o Luisão, mas não vale a pena dizer por que não o levei. Passado uns anos concretizou-se. No princípio, sei que não foi fácil aceitar o que era o Benfica. Hoje é uma das memórias vivas. Essas dificuldades, de ter de andar com a mala às costas, fizeram criar um grande amor. Foi assim que chegámos aqui e ele viu isso tudo. Além de ser um grande capitão, é um grande homem. Tem sido daqueles que tem uma ligação forte ao que é o Benfica. É com alegria imensa que vejo que chegou aos 500 jogos", concluiu Vieira. O presidente das águias lembrou depois o momento em que vi pela primeira vez ao vivo o central a atuar e recordou também que o capitão é uma "memória viva" dos tempos difíceis que o clube da Luz atravessou."É o meu 'companheiro' nesta caminhada. Conheci o Luisão quando ele jogava numa equipa chamada Juventus. Era presidente do Alverca e fui com o Couceiro ver uns jogadores ao Brasil. Um deles era o Luisão, mas não vale a pena dizer por que não o levei. Passado uns anos concretizou-se. No princípio, sei que não foi fácil aceitar o que era o Benfica. Hoje é uma das memórias vivas. Essas dificuldades, de ter de andar com a mala às costas, fizeram criar um grande amor. Foi assim que chegámos aqui e ele viu isso tudo. Além de ser um grande capitão, é um grande homem. Tem sido daqueles que tem uma ligação forte ao que é o Benfica. É com alegria imensa que vejo que chegou aos 500 jogos", concluiu Vieira.

Vieira: «Luisão é o meu companheiro nesta caminhada»

A troca de prendas entre Luisão e Vieira

Luís Filipe Vieira garantiu que Luisão vai continuar a representar o Benfica como jogador pelo menos... até 2020, ano em que termina o atual mandato do presidente encarnado. Após a homenagem ao central pelos 500 jogos ao serviço do clube, o líder das águias explicou que o facto de ser ou não opção no relvado não influenciará essa decisão.Questionado sobre se o futuro de Luisão nos gabinetes já está a ser preparado, Vieira negou: "Sempre o vi no campo, não o posso ver noutro lado. Acredito que tem condições e qualidade para continuar a jogar na Luz, mas isso compete àquele senhor que está ali [Rui Vitória] e ao Luisão. De certeza que vai continuar no campo e mesmo que não jogue continuará a ser o capitão. Se tenho mais três anos de mandato, ele vai continuar comigo."

Autor: João Socorro Viegas