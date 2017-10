Continuar a ler

Antes de apagar as velas, Vieira não escondeu a surpresa pela homenagem. "Não estava à espera, mas agradeço a todos esta lembrança", afirmou o presidente das águias, de 68 anos, perante a câmara da BTV.Para ele, a homenagem tem uma só leitura: "É sinal de que estamos imbuídos do mesmo espírito, que é dar o máximo pelo Benfica. E mostramos que estamos juntos e unido, sempre com um objetivo comum, que é conquistar o máximo de títulos possível."