O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai ser homenageado amanhã pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, numa cerimónia integrada nas comemorações do Dia do Patrono, São Domingos de Gusmão, que decorrerá na Quinta da Alfarrobeira, em Lisboa.

O evento tem início marcado para as 17 horas, na Capela de Nossa Senhora da Conceição, com a atuação do Orfeão do Benfica. A chegada do líder do clube da Luz está marcada para as 17h50, sendo que, dez minutos depois, Luís Filipe Vieira receberá a medalha de mérito da freguesia.

