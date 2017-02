Luís Filipe Vieira vai marcar presença na inauguração da Casa do Benfica de Castanheira do Ribatejo, dia 11 de março.A comitiva será recebida às 12 horas na Junta de Freguesia e, 30 minutos depois, fará a inauguração das novas instalações da Casa. O almoço, no Pavilhão Municipal, está marcado para as 13 horas.