O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, estará em Braga no próximo dia 23 para inaugurar as novas instalações da Casa do clube naquela cidade.Segundo a informação divulgada através do Facebook oficial da Casa do Benfica de Braga, a acompanhar o líder dos encarnados estará Domingos Almeida Lima, vice-presidente responsável pelas casas do clube.A comitiva liderada por Vieira será recebida na Câmara Municipal de Braga a partir das 19 horas, sendo que, 30 minutos depois, o presidente do emblema da Luz tem então prevista a inaugurar das novas instalações da dita casa. A partir das 20 horas, o responsável máximo juntar-se-á à mesa com os sócios, sendo que, antes do jantar, fará o habitual discurso.

Autor: Pedro Ponte