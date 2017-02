Continuar a ler

Só falta a ‘MontBlanc’



Tal como sucedeu na última época com Júlio César, neste momento só falta a Luisão formalizar a sua renovação com as águias por mais uma temporada. Tal como o nosso jornal adiantou em primeira mão, o capitão tem a extensão do vínculo totalmente pronta a avançar e, para além disso, o compromisso público de Filipe Vieira reforçou a ligação. No entanto, e apesar do presidente acreditar que Luisão jogará na Luz por mais três épocas, a continuidade do jogador será sempre avaliada no final de cada ano – a acontecerem, as futuras renovações serão (assim está previsto) sempre por uma época, havendo natural perspetiva de que o capitão também vá baixando os seus honorários.

Quando, na última quarta-feira, Luís Filipe Vieira apontou Luisão a acompanhá-lo até ao final do seu mandato (2020), já fazia também as contas aos jogos que faltam ao capitão para fazer história uma vez mais e tornar-se no jogador com mais partidas pelo Benfica. Ao que Record apurou, o responsável máximo do emblema da Luz confessou no seu círculo próximo acreditar que o defesa-central vai bater os 578 jogos cumpridos por Nené, atual líder deste ranking particular.Para atingir tais números, o defesa-central precisará, naturalmente, de mais do que a época que tem apalavrada de renovação – o novo contrato terminará no final de junho de 2018 –, mas Vieira está convicto de que, a manter este ritmo e sem lesões graves a atrapalhar, Luisão tem tudo para deixar o antigo goleador para trás. Nesta época, o experiente defesa, de 36 anos, terá a possibilidade de fazer, pelo menos, mais 16 jogos (tem agora 500), não sendo de excluir a chegada a mais, assim os encarnados sigam em frente na Taça de Portugal e também na Champions. Ou seja, no melhor dos cenários, poderá até ultrapassar já o lendário Mário Coluna, que chegou aos 518 jogos de águia ao peito. Veloso (535) terá de ficar para a época 2017/18 e Nené apenas será alcançável com mais campanhas pela frente, pois Luisão tem apresentado uma média de 35 jogos por época.

Autor: Filipe Pedras