Luís Filipe Vieira abordou esta quarta-feira a época 2012/13, quando o Benfica, no espaço de uma semana, deixou escapar campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal, para dizer que as águias souberam ultrapassar esse momento e partir para um ciclo de conquistas que ainda se mantém."Não nos preocupamos com o que os outros fazem. Temos sempre um objetivo claro. Mesmo quando as coisas não nos correm bem, nunca arranjamos lamentações de nada. Mesmo naquela altura em que perdemos tudo, tivemos uma capacidade enorme de reunir e chegámos à conclusão de que havia erros em nossa casa que tínhamos de corrigir. E tanto corrigimos que não foi preciso mudar de treinador. Mantivemos o treinador porque quem chega às finais como nós chegámos é porque o trabalho estava bem feito. O que é certo é que, na época seguinte, praticamente conquistámos tudo, voltámos a estar numa final europeia e toda a gente sabe como a perdemos", referiu o presidente das águias aos jornalistas.Vieira lembrou depois o famoso papel que entregou ao grupo após a derrota com o Marítimo já esta temporada, e que lhe foi devolvido por Luisão quando as águias se sagraram campeãs: "Não vamos esconder que durante a época não tivemos um percalço ou outro, mas já estou como o Rui Vitória diz: estamos na caixa forte. Foi aí que apareceu aquele célebre papel, foi uma surpresa para mim quando o Luisão entrou no balneário a dizer 'vou devolver-lhe aquele papel que me entregou'".

Autor: Luís Miroto Simões