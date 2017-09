Luís Filipe Vieira abordou na assembleia geral a questão do naming do Estádio da Luz, garantindo que esse é um objetivo das águias mas que só avança com boas contrapartidas."Não é fácil ter um naming no estádio. Não é tão fácil como vocês dizem. É verdade que toda a nossa estrutura comercial está a tentar vender o naming, mas quando chega ao quase, vem uma verba à qual o Benfica diz 'não quero', porque isto ainda não está em saldo, felizmente. É preferível ter lá a marca Benfica do que ter outra marca em saldo. Para isso fica como está, que está muito bem", referiu o presidente dos encarnados.Também o preço dos lugares anuais na Luz foi tema de conversa com os sócios, com Vieira a garantir que a política seguida é a mais apropriada: "Se a política estivesse incorreta, o Benfica não tinha hoje vendido 44 mil lugares. 37 mil são de sócios e 7 mil são de empresas".