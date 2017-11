Luís Filipe Vieira abordou a questão da entrada do Benfica nalgumas modalidades, alertando para as restrições orçamentais."O eclectismo é para se manter dentro de padrões. Aquele dinheiro é o que tem que dar. Não há mais. Criar mais modalidades no Benfica, desde que haja autonomia financeira… Estamos a estudar entrar no futebol feminino, mas passa por um orçamento que tem de passar pelo director financeiro para ver se há verbas novas a entrar. Se há um orçamento de 400 mil euros, ele terá de garantir que entram mais 400 mil euros", referiu na entrevista à BTV O presidente das águias debruçou-se depois sobre modalidades específicas e deixou escapar que o regresso do ciclismo não está nos planos devido a toda a polémica que envolve aquele desporto: "Em relação ao andebol e voleibol feminino, não temos condições para esse leque todo. No ciclismo, há essa vertente complexa [do doping]. Não fomos bem sucedidos, é uma modalidade cara, mesmo que arranjássemos alguém para pôr o nome do Benfica, tenho algumas dúvidas se o Benfica deve meter a marca nisso. Por aquilo que sucede no ciclismo, não aconselho o Benfica a entrar nessa modalidade".

Autor: Luís Miroto Simões