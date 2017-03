Continuar a ler

Vieira explicou ainda como surgiu o processo ao agora técnico do Sporting: tudo teve origem no departamento jurídico: "O Benfica é gerido de forma clara e profissional. Tem uma estrutura profissional que é gerida por Domingos Soares de Oliveira. Na altura da saída de Jesus foi alertado que a saída não foi correta. Houve no departamento jurídico uma informação que devia processar-se o Jorge Jesus. Eu, como presidente, não tenho de influenciar uma decisão daquelas. Se entendem que é por aí, então vão por aí. Eu quero arrumar isso. Se o vir amanhã cumprimento-o, não tenho problema nenhum. Nunca me chateei, não tenho nenhum problema. Nunca me fez mal. Pensava que era benfiquista, viemos a saber que foi para a casa dele".O dirigente das águias disse mesmo que "ninguém pode apontar o dedo" ao antigo técnico do clube encarnado: "Com o que é que o Benfica pode estar melindrado com o Jorge Jesus? Pelo contrário, contribuiu para ele ganhar muito mais. Ninguém pode apontar o dedo a Jorge Jesus, ele sabe que tem uma mensagem minha de despedida. É um grande treinador, fez um grande trabalho no Benfica, mas hoje estamos muito felizes com o treinador que temos".