Alvo de uma homenagem esta quarta-feira em São Domingos de Benfica, Luís Filipe Vieira não escondeu a satisfação por manter a ligação ao bairro que o viu crescer. O presidente do Benfica referiu mesmo uma situação cómica que aconteceu quando chegou à Luz."Nunca expus a minha família, mas há uma coisa que expus sempre: as minhas origens. Aliás, tive uma coisa curiosa. No primeiro dia em que apareci no Benfica, proibiram-me de andar de calças de ganga. Eu disse 'desculpem, tenho de andar com calças de ganga, é a roupa que eu gosto. Se não me querem assim, vou-me embora’", explicou o presidente aos jornalistas.Vieira garantiu ainda que nem o cargo que ocupa o fará mudar: "O bairrismo está enraizado em mim e o Benfica nunca vai mudar a minha personalidade".

Autor: Luís Miroto Simões