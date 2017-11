Luís Filipe Vieira abordou a saída de Nuno Gomes do Benfica - o antigo avançado liderava a formação, tendo sido substituído por Pedro Mil-Homens -, admitindo que o ex-capitão encarnado ficou "um bocadinho chocado", mas sublinhando que este terá sempre as portas do clube abertas, embora "nunca num papel associado a resultados desportivos.""Todos os projetos que falámos aqui são dentro da Caixa Futebol Campus. E o Nuno, quando pensámos nisso, tínhamos de ter alguém que coordenasse isto tudo. Não podia ser eu. Quando se pensou no Mil-Homens, não se pensou afastar o Nuno. Com a entrada dele, o Nuno reagiu um pouco… Se calhar com uma notícia que vinha no CM… ficou assim um bocadinho chocado. Mas o primeiro contacto com o Pedro Mil-Homens foi por causa do centro de rendimento, não do Seixal. Depois chegámos à conclusão que reunia as condições. Falou-se com o Nuno e ele tomou uma decisão. Mas sabe perfeitamente que a porta está aberta, nem é preciso telefonar a ninguém. Sabe bem que tem aqui um amigo para tudo. Estou convicto de que vai chegar o dia em que ele regressa. Não foi nada de falta de competência dele, estão enganados", começou por dizer o presidente encarnado numa entrevista à BTV.Ainda sobre este tema, Vieira sublinhou, num tom positivo, que Nuno Gomes terá de melhorar num aspeto para desempenhar cargos desta magnitude: "Ele não vai levar a mal: quando se ocupa um lugar destes, o não tem de se dizer, e ele não sabe dizer que não a ninguém. É super bem formado para às vezes tomar certas decisões. Poderá ser muito importante para o Benfica no futuro mas nunca num papel associado a resultados desportivos."