Luís Filipe Vieira negou esta madrugada que Nuno Gomes tenha sido "corrido" do Benfica. Recorde-se que o antigo jogador deixou o cargo que tinha na área da formação, sendo substituído por Pedro Mil-Homens."Nuno Gomes é um grande benfiquista, é um gajo sensacional. Agora temos de entender duas coisas: o Nuno Gomes não foi corrido do Benfica. O Benfica tem um projecto com uma envergadura de tal dimensão que tem de ter alguém com um conhecimento que consiga coordenar aquela operação toda", afirmou Vieira em assembleia geral."O Nuno logicamente reagiu de uma forma intempestiva, mas de certeza que noutro dia nós teremos o Nuno dentro de nossa casa, naquilo que achamos que ele deve fazer", concluiu o líder das águias.