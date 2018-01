As primeiras palavras de Luís Filipe Vieira dirigidas aos jogadores e equipa técnica após o dérbi com o Sporting foram, acima de tudo, de orgulho pela exibição realizada: "Assim vamos lá!"

Segundo Record apurou, o presidente juntou-se ao grupo no balneário do Estádio da Luz poucos minutos depois do apito final e ‘abriu o coração’, dizendo tudo o que lhe ia na alma ainda ‘a quente’, depois de um jogo intenso dentro das quatro linhas e marcado pelas polémicas fora delas. Além do sentimento de orgulho pelo esforço dos jogadores ao longo dos 90 minutos, durante os quais a equipa esteve quase sempre a correr atrás do resultado, o líder máximo dos encarnados mostrou-se, também, ainda mais convicto na conquista do pentacampeonato.

Ora, depois de vários dias ausente do país – esteve primeiro na China, com Bernardo Faria de Carvalho, responsável pela expansão da marca Benfica, e posteriormente em São Tomé e Príncipe, onde passou as férias natalícias junto da família –, Luís Filipe Vieira fez questão de se colocar ao lado dos jogadores depois do empate caseiro no dérbi, mostrando-lhes, acima de tudo, que percebeu que a equipa tudo havia feito para sair daquela importante partida com os três pontos no bolso. E há a expectativa de que, apesar de o Benfica estar já a cinco pontos do FC Porto, que lidera o campeonato, a equipa conseguirá reerguer-se e voltar a aproximar-se dos lugares cimeiros.

Revolta

A verdade é que a atuação da equipa de arbitragem no dérbi também mereceu uma intervenção de Luís Filipe Vieira junto de jogadores e equipa técnica. Além do orgulho mostrado no grupo e da convicção firmada no penta, o presidente dos tetracampeões não deixou de mostrar a revolta pela exibição da equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel.

No entender de Vieira, os encarnados foram prejudicados no dérbi, considerando que os erros cometidos pelo juiz da partida acabaram por impedir as águias de chegarem ao triunfo. Aliás, foi mesmo esta a posição pública tomada pelo clube da Luz através dos canais oficiais.

Lado a lado

Com apenas o campeonato para disputar até ao final da época, a verdade é que as águias têm o pentacampeonato como único foco para o que resta da temporada. Apesar de a estrutura liderada por Luís Filipe Vieira ter a plena consciência de que nem tudo correu como era esperado no início dos trabalhos, ainda durante o verão, a mensagem interna é de que é preciso haver união em todos os momentos. A presença no balneário depois do jogo de quarta-feira serviu para mostrar isso mesmo.

Ora, o próximo compromisso da equipa orientada por Rui Vitória já está agendado para Moreira de Cónegos, já este domingo, e tudo indica que Luís Filipe Vieira estará em permanência com os jogadores, a começar já amanhã. O presidente deverá mesmo viajar com a equipa para terras nortenhas, regressando a Lisboa logo após esse encontro de domingo, marcado para as 16 horas.