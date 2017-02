Luís Filipe Vieira vai receber este sábado os sócios que têm 75 anos de ligação ao clube e que, por isso, têm direito aos Anéis de platina. A cerimónia, marcada para as 9H30 no pavilhão 2 do Estádio da Luz, vai servir também para o líder do Benfica entregar, igualmente, alguns emblemas de dedicação a associados.É desta forma que o presidente dos encarnados arranca a cerimónia de celebração do 113.º aniversário do clube, que se assinala na próxima terça-feira, este ano dia de Carnaval, e que terá como ponto alto a inauguração do, na rotunda sul, junto ao Estádio da Luz. Neste ato, previsto para as 16 horas, além de Vieira, vão estar também Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Cardoso, líder da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, bem como familiares de Cosme Damião e outros convidados do clube.Uma hora antes, o responsável máximo das águias vai estar também na inauguração da Benfica Megastore, agora totalmente renovada, onde passará a existir também uma zona de interatividade de fotos, de jogos, e também de personalização de camisolas do clube.

Autor: Vanda Cipriano