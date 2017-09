Luís Filipe Vieira, como estava previsto, chegou ontem à Suíça para assistir à partida. Como é habitual, assim que aterrou o presidente deslocou-se à unidade hoteleira onde a equipa ficou instalada para enviar uma mensagem de confiança ao plantel.

Já no recinto desportivo, o líder das águias sentou-se na tribuna do St. Jakob-Park dedicada aos membros da direção do Benfica. O dirigente, de 68 anos, assistiu à partida ao lado do vice-presidente José Eduardo Moniz, com quem foi trocando impressões ao longo do encontro. Por perto estava ainda o vice-presidente Alcino António e o assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves. Resta acrescentar que o presidente regressa hoje com a equipa.

Autor: Filipe Pedras