Durante o discurso na assembleia geral do Benfica, Luís Filipe Vieira foi confrontado com um pedido de um sócio para que se demitisse, respondendo de pronto."Vou cá estar muitos e muitos anos. Fomos eleitos por 96 por cento e temos um manifesto a cumprir: reduzir passivo, aumentar a capacidade do Caixa Futebol Campus, a competitividade em todas as nossas equipas, inclusivamente modalidades, manter a maioria dos jovens formados no Seixal nas seleções e manter o Benfica controlado em termos de pagamentos", vincou o presidente encarnado.