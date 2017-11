Luís Filipe foi convidado, na entrevista à BTV, a revelar as decisões mais difíceis que tomou ao cabo de 14 anos na presidência do Benfica, enumerando três."Há 3 ou 4. Aquelas que marcam. A, a ousadia de convencer Manuel Vilarinho… Ninguém acreditava. Isso passou-se num domingo no Barbas, essa foi a decisão mais difícil de tomar, mas estava convicto de que íamos ter sucesso e era uma maneira de todos os benfiquistas reativarem a sua paixão pelo Benfica. Outra decisão difícil foi ter de falar com. Pensei voltar atrás, foi uma decisão muito complicada. E a outra foi a, contra tudo e contra todos. Foi outra decisão complicada, mas tinha de ser tomada, os interesses do Benfica estavam em primeiro lugar. Se calhar tinha aprendido com Fernando Santos", contou o líder dos tetracampeões nacionais.

Autor: Luís Miroto Simões