Vieira admite que "um ou outro jogador" possa ter de sair

Luís Filipe Vieira referiu esta quarta-feira que uma eventual saída de Rui Vitória não se coloca neste momento, até porque, garante, o treinador está muito satisfeito na Luz. Ainda assim, o presidente deixou escapar que o técnico deve ficar... apesar de poderem sair jogadores."O que Rui Vitória tem pela frente é um projeto que tenho em conjunto com ele. Tem mais três anos de contrato. Está super feliz, os benfiquistas estão super felizes com ele. Não é uma situação que esteja no nosso horizonte, alguma situação de saída de quem quer que seja, independentemente de um ou outro jogador ter de sair", referiu o dirigente aos jornalistas, à margem de uma homenagem de que foi alvo em São Domingos de Benfica.Vieira voltou depois a falar na ideia de o Benfica abater o passivo, uma situação que vai ser discutida internamente: "Todos temos um ciclo. O Benfica tem neste momento um ciclo que brevemente vai ser discutido dentro dos próprios órgãos sociais. Se a opção do Benfica é continuar a investir ou se a opção é, na realidade, ter capacidade suficiente de reduzir drasticamente as dívidas".

Autor: Luís Miroto Simões