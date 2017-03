Luís Filipe Vieira referiu esta quarta-feira que o Benfica saiu mais descansado da reunião com o Conselho de Arbitragem, na qual quis saber as medidas tomadas após situações como a invasão do centro de treinos na Maia."Ninguém no Benfica é agente da Judiciária. Há um Conselho de Arbitragem e queremos saber quais são as medidas tomadas. É público o que se passou no centro de treinos da Maia e o CA tinha de dizer-nos o que estão a fazer. Fomos muito claros no que transmitimos. O CA, se quiser, torna público, mas acho que não há necessidade. Saímos de lá um pouco descansados. Estão a tomar as medidas necessárias", afirmou Vieira em entrevista à CMTV , negando no entanto que esta reunião seja vista como uma forma de pressão.O dirigente encarnado frisou ainda que o Benfica fez a reunião 'às claras', ao contrário de outros: "Fizemos uma coisa que os outros não fazem, não temos medo de dizer que vamos ao Conselho de Arbitragem. Mas viemos a saber à posteriori que muita gente já lá foi às escondidas".

Autores: Luís Miroto Simões e João Socorro Viegas