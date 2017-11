Continuar a ler

A cinco pontos do líder FC Porto no campeonato, Vieira acredita que é possível dar a volta: "Não é nada irrecuperável. De um momento para o outro, as coisas dão a volta. Alguém pensava que íamos perder no Bessa? Se calhar o mau momento já passou, mas os outros também vão ter lesões, o campeonato vai apertar agora, dezembro e janeiro vão ser muito importantes para o futuro. Mas não há nada irrecuperável no futebol, assim como não há nada ganho. O nosso campeonato é muito competitivo."



Nesse sentido, garantiu que a posição de Rui Vitória está segura, "independentemente do que acontecer": "Os benfiquistas estão identificados com ele. É benfiquista e posso garantir que tem mais 2 anos de contrato e vai cumprir. (...) E se tiver de renovar, renova."

O momento da equipa de futebol do Benfica na presente temporada mereceu um comentário de Luís Filipe Vieira, que admitiu que o desempenho na Liga dos Campeões foi efetivamente abaixo do esperado. Na entrevista à BTV, as questões em torno do vídeo-árbitro (VAR) também mereceram um comentário do presidente encarnado"Quando não ganhamos, ninguém está satisfeito. Na Liga dos Campeões, não vamos esconder. Em quatro jogos não pontuámos. Em relação ao campeonato, continuamos a pensar que podemos ser penta. Se o VAR fosse infalível, estávamos muito mais perto do primeiro lugar. É uma caminhada longa, ainda temos muito caminho pela frente. Temos de estar todos juntos", sublinhou o líder das águias.