Luís Filipe Vieira foi ontem ausência notada no Estádio D. Afonso Henriques. O presidente encarnado está no estrangeiro e acabou por ter de seguir à distância os acontecimentos do decisivo embate das águias no terreno do V. Guimarães, a contar para a Taça CTT. Na ausência do responsável máximo – e também de vários outros dirigentes –, foram os vices Domingos Almeida Lima e Sílvio Cervan, e Rui Cunha (conselho fiscal) a representar os tricampeões nacionais.