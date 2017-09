Na mensagem de abertura do relatório e contas que hoje vai à aprovação dos sócios, Vieira aponta o foco "ao futuro", "sabendo que só os bons resultados desportivos permitirão consolidar as opções" tomadas nos últimos dez anos. "A ambição, a exigência, a humildade e a determinação são a base do trabalho que nos tem levado a liderar", insiste o responsável máximo das águias, garantindo que só com "espírito de união" será possível manter o clube no trilho certo.O presidente benfiquista não deixa, todavia, de sublinhar que a época 2016/17 "marcou em definitivo a consagração de uma estratégia" iniciada há muito e que agora, alicerçada na "sustentabilidade financeira", permite ter bons resultados em várias frentes. Recordando a conquista "do primeiro tetra e de um novo triplete", Luís Filipe Vieira destaca ainda "a afirmação de um ecletismo sem paralelo".A aposta na formação, tanto no futebol como nas modalidades, é reiterada como um "pilar fundamental do desenvolvimento passado, presente e futuro", e aí entram os projetos em andamento, nomeadamente com a "ampliação do Caixa Futebol Campus, a criação do novo Centro de Alto Rendimento, a expansão das Casas do Benfica, a Rádio Benfica e ainda a criação do Benfica Digital". Sempre com mira em "novas conquistas", remata o dirigente. *