Ainda na resposta às acusações sobre o caso dos emails , Luís Filipe Vieira comentou a situação de duas pessoas particularmente visadas: Paulo Gonçalves e Pedro Guerra."O Paulo é um grande profissional, defende o Benfica. Foi arguido porque é advogado. Não foi nenhum advogado do Benfica preso e extraditado para Portugal. Há uns advogados aí que pertencem a outro grupo. Mas do Paulo, viram todos os documentos, mas não há nada. Era permitido na altura reclamar, hoje não é. Relatórios? Não se faz uma reclamação sem relatórios", disse, na BTV, o presidente do Benfica sobre o assessor jurídico da SAD.Quanto ao diretor de conteúdos da televisão encarnada e comentador televisivo, Vieira deixou risos: "Pedro Guerra? O que sabe de arbitragem? Pergunta a 20 pessoas se é ou não penálti. Ele enche a mesa de papéis, tem medo de errar, até parece merceeiro."