Luís Filipe Vieira marcará amanhã presença em Braga para a apresentação do projeto da obra de construção da casa imaginada pelos jovens Pedro e Gino Oliveira, que se encontrava iniciada aquando da explosão que vitimou os seus pais, em 2015. A iniciativa, que tem o carimbo da Fundação Benfica, contará igualmente com o apoio do presidente do Sp. Braga, António Salvador, e ainda de outros parceiros de vários quadrantes, que ajudam a viabilizar a dita construção, como é o caso do próprio município da cidade minhota.A cerimónia tem lugar na Junta de Freguesia de Espinho-Braga, com início pelas 16 horas, quatro horas e 15 minutos antes do apito inicial do embate que opõe os tricampeões nacionais aos arsenalistas, no Estádio Municipal de Braga.