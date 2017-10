No dia em que se assinalam os 14 anos do Estádio da Luz, Domingos Soares de Oliveira sublinhou o papel de Luís Filipe Vieira na transformação da 'casa' das águias."Ele é uma pessoa que pensa sempre mais em termos emocionais. Se analisarmos a estratégia do Benfica para 10 anos, o presidente tem uma visão sempre diferenciada. Nós pensamos no que podemos implementar e ele tem a visão do sonho. Esse sonho foi o que o comandou ao longo da sua vida. Se virmos a pessoa que nasceu no Bairro das Furnas e o que é hoje, percebemos que perseguiu sempre os seus sonhos. Sonha que pode dar três passos e dá sempre mais um do que o comum dos mortais. Essa é uma das suas características", afirmou o administrador-executivo da SAD em entrevista à BTV.E prosseguiu: "Se virmos o estádio hoje, com 14 anos, parece que é novo; se nos lembrarmos das transformações que sofreu… Tivemos aqui a final da Champions, em 2014, e a UEFA estava preocupada com o sistema de som, pediu um e Luís Filipe Vieira disse que o que existia era igual ao que têm os nossos adeptos. É esta forma de pensar que nos tem levado muito mais além. Quem olha para o estádio percebe que as pinturas continuam novas, a estrutura também. Por dentro, o estádio está preparado para receber cada vez mais empresas. Esta transformação vai continuar, pelo menos, por mais 14".