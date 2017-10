Luís Filipe Vieira salientou esta quarta-feira a importância dos parceiros empresariais do Benfica no evento Benfica Corporate Club, que decorreu no Seixal e que contou com a presença dos jogadores do plantel e de cerca de 600 convidados. No discurso, o presidente encarnado prometeu que os encarnados vão dar continuidade ao sucesso dos últimos anos."Há 17 anos que estou no Benfica, 14 como presidente. Passado todo este tempo, podemos estar muito felizes. Crescemos muito e pouca gente acreditaria que chegaríamos onde chegámos hoje, e tudo isto também teve o vosso contributo. Eram pouco mais de cem, agora são mais de 300. Estamos-vos gratos, têm-nos ajudado a crescer e isso é importante. Quero dizer-vos que iremos continuar na mesma linha, queremos crescer mais e, em conjunto, iremos todos ficar felizes. Vamos continuar na senda de vitórias, queremos continuar a ganhar e a levar o Benfica cada vez mais alto", referiu Vieira, em declarações reproduzidas no site oficial das águias.Também Domingos Soares de Oliveira não deixou de elogiar a capacidade do Benfica em atrair parcerias, colocando o clube da Luz ao nível dos melhores do Mundo nesse aspeto: "Em termos europeus há um conjunto de clubes com as melhores práticas de mercado e nós estamos nesse nível. Na altura da construção do Estádio, há 14 anos, nem cem parceiros tínhamos, hoje temos aqui presentes 335. É um crescimento enorme e isto porque estamos dentro das melhores práticas de mercado".

Autor: Luís Miroto Simões