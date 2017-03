Continuar a ler

O líder dos encarnados prevê chegar aos 220 milhões de euros em receitas e, portanto, diz que o Benfica consegue "viver bem" com o atual passivo."O Benfica está nos 30 principais clubes em receitas, em 27.º. É sinal de que fazemos algo muito positivo nesse aspeto. A dívidia é elevada mas tudo o que fizemos foi com dívida do sistema financeiro. Criámos condições para resolver o problema do Benfica e criar-lhe um futuro e ter condições para pagar a dívida. Este ano prevemos faturar 220 milhões. Para o nível de faturação que temos, vivemos bem com o passivo que temos. Mas queremos reduzir drasticamente a dívida e vamos conseguir, sem antecipar receitas. Há uma política, que é pagar a dívida primeiro. Se não pagarmos a dívida, não podemos fazer nada. A dívida financeira vamos liquidá-la neste exercício, no próximo exercício. Vivemos por meios próprios, com aquilo que geramos", explicou.Por fim, questionado sobre a origem do dinheiro para pagar a dívida, Vieira enumerou as fontes: "De onde vem? Vem da venda de jogadores, bilhética, sponsors, receitas de merchandising... Não é preciso ter contas feitas, se o Benfica hoje não tivesse dívida não tinha necessidade de vender jogadores. O grande objetivo é criar um Benfica sustentável. Antes nem tínhamos campo para treinar, a memória é curta... [Quero] entregar o Benfica aos benfiquistas e não sufocar. Um Benfica viável".