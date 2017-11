"O futebol às vezes não é lógico e é por isso que se torna tão maravilhoso. O Benfica tem uma equipa forte constituída por jogadores experientes que se destacam, mas isso é no plano teórico". Foi com esta afirmação que o treinador do CSKA rebateu a previsão que o Manchester United e o Benfica seriam as equipas a passar no grupo A, um situação que dificilmente se irá registar pois as águias ainda não somaram qualquer ponto nos primeiros quatro jogos.O técnico também comentou a alteração tática que Rui Vitória tem vindo a realizar apostando agora no 4x3x3. "Fê-lo depois do que aconteceu em Basileia pois era necessária uma mudança para melhorar a defesa ou o ataque. No esquema tático anterior atacava mais, mas agora defende melhor. Certo é que a equipa mantém um dos seus principais trunfos que é a posse de bola e isso dá sempre mais hipóteses para atacar", avisa.Desafiado ainda a apontar a principal ameaça no Benfica, o técnico não hesitou a apontar Jonas. "É forte, perigoso e ataca de várias formas por isso é sempre um jogador difícil. Também destaco Pizzi que é forte a apoiar Jonas saindo de trás para a frente e o Luisão, pela sua experiência, e o Salvio", acrescenta antes de mostrar alguma preocupação com as dificuldades que a sua equipa tem manifestado a jogar em casa: "As equipas aqui fecham-se muito e é aqui que temos de melhorar. Fora de casa temos mais espaço".

Autor: João Soares Ribeiro