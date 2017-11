Continuar a ler

Após eliminar o Sp. Braga na ronda anterior e a viver um bom momento na Liga NOS - sexto classificado, com 17 pontos em 11 jornadas -, os vila-condenses têm aqui uma prova de fogo. Porém, Miguel Ribeiro acredita que o fator casa pode ser determinante para surpreender as águias."O Rio Ave tem tido boas exibições praticamente em todos os jogos. Temos uma ideia de jogo, uma identidade de jogo. Sabemos o que queremos. Será difícil para o Rio Ave. Será difícil para o Benfica. É um chavão, mas é o que é porque estamos a falar de dois clubes de topo e que têm seguramente o objectivo de vencer este jogo.Naturalmente que jogar em casa é bom. Vamos jogar com o nosso clube, com os nossos sócios e adeptos. Um apelo parar estarem sempre presentes, que são decisivos nesta caminhada do Rio Ave", concluiu.