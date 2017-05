Continuar a ler

Rodrigo Moura, Tiago Martins, Emanuel Leitão, Bernardo Carlos, Miguel Lourenço, Denis Martins, Mauro Andrade, Hamadou Anta, Charles Monteiro, Diogo Izata, David Moura, Paulo Sereno, José Lúcio, Bitó, Fábio Freire e Marocas permanece no Campo do Cevadeiro.



Rúben Gouveia é o primeiro reforço anunciado para a nova época , proveniente dos angolanos do Ac. Lobito.

O Vilafranquense anunciou esta terça-feira a continuidade de 16 jogadores do plantel depois também já ter sido confirmada a continuidade do técnico Filipe Coelho à frente dos destinos da formação do Campeonato de Portugal Prio.Assim sendo, além do fim dos empréstimos de Alfa Semedo e Bruno Fernandes que regressam a Benfica e Sporting respetivamente, estão garantidas as saídas de Júlio Cezar, Flávio Santos, Ely e Figo.

Autor: Flávio Miguel Silva