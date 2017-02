O Benfica vai disponibilizar a partir de hoje os bilhetes para a deslocação ao terreno do Feirense, no próximo sábado, em partida a contar para a 24ª jornada da Liga NOS. Os detentores de Red Pass poderão dirigir-se às bilheteiras do Estádio da Luz ou às casas do clube com venda sistémica para adquirir os ingressos para o encontro em que o grupo às ordens de Rui Vitória vai procurar o sexto triunfo consecutivo.Caso estes não esgotem, amanhã a venda será aberta a sócios e na quinta-feira a adeptos e simpatizantes em geral.