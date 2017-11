O brasileiro Vitinho foi o jogador escolhido para fazer a antevisão da partida com o Benfica. Desafiado a apontar o melhor jogador do Benfica, o avançado não hesitou em apontar um compatriota. "O Jonas é uma referênia. É um jogador experiente e a equipa joga em função dele", avançou o jogador que até admite ver o jogador das águias no Mundial: "Tem-se destacado e o seleionador está a ver. Agora vai ser complicado pois o Brasil está recheado de bons jogadores".Sobre a partida de quarta-feira, o atacante antevê um "jogo difícil" e recusa-se a assumir o favoristimo. "Nenhuma equipa é, mas posso dizer que vamos entrar para vencer pois queremos seguir em frente na prova. Considero mesmo uma partida crucial e esperamos conquistar os 3 pontos", conclui.Para terminar, o sul-americano admite que as condições climatérias - em Moscovo as temperaturas estão a variar entre 1 º e -5º - podem ser uma condicionante para o Benfica. "É diferente de jogar com uma temperatura agradável, mas o que nos move no futebol vai além do frio. O amor pelo jogo é mais forte", garante.

Autor: João Soares Ribeiro