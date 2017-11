Continuar a ler

Catão deu ainda conhecimento da queixa contra Luís Filipe Vieira à FPF, dado que após ter estudado o processo em conjunto com os seus advogados, prevaleceu o entendimento jurídico que o presidente do Benfica cometeu um ilícito disciplinar em relação a um dirigente de outro clube, como é o seu caso, pelas funções que desempenha no Canelas. Caberá agora ao Conselho de Disciplina federativo decidir se deve agir contra o presidente do emblema da Luz.



Por último, e em referência a uma reportagem de Record sobre o seu percurso no futebol, Vítor Catão fez questão de clarificar que a referência a ter o sonho de ser "diretor desportivo do FC Porto" com "Fernando Madureira a presidente" foi dita em entrevista ao site ‘Minuto 90’, mas apenas como "brincadeira".



Catão deu ainda conhecimento da queixa contra Luís Filipe Vieira à FPF, dado que após ter estudado o processo em conjunto com os seus advogados, prevaleceu o entendimento jurídico que o presidente do Benfica cometeu um ilícito disciplinar em relação a um dirigente de outro clube, como é o seu caso, pelas funções que desempenha no Canelas. Caberá agora ao Conselho de Disciplina federativo decidir se deve agir contra o presidente do emblema da Luz.Por último, e em referência a uma reportagem de Record sobre o seu percurso no futebol, Vítor Catão fez questão de clarificar que a referência a ter o sonho de ser "diretor desportivo do FC Porto" com "Fernando Madureira a presidente" foi dita em entrevista ao site ‘Minuto 90’, mas apenas como "brincadeira".

O diretor desportivo do Canelas, Vítor Catão, confirmou aque já deu entrada, em Lisboa e não em Santo Tirso como tinha inicialmente previsto, de uma ação contra Luís Filipe Vieira por este lhe ter chamado "capanga".O líder dos encarnados, na sua recente entrevista à BTV, fez referência a elementos ligados aos Super Dragões que teriam estado perto do seu camarote na Vila das Aves. As imagens reveladas pelo nosso jornal mostraram que o visado era Vítor Catão e mais três elementos, entre os quais o seu filho, que o tinham acompanhado a essa partida da 1.ª Liga na sequência de uma oferta já habitual de convites da parte do responsável máximo da SAD avense, Luiz Andrade.

Autor: Vítor Pinto