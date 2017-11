Continuar a ler

Vítor Catão acrescentou que é figura habitual nos encontros do Aves:"Vou ver os jogos. É óbvio que o presidente vai continuar a dar-me convites. Temos uma grande amizade. O Luiz Andrade está do meu lado e ele disse que se isto for para tribunal para o colocar como testemunha. O único ruído que se ouviu foi o roubo do árbitro em relação ao Aves. Quero que Vieira me respeite e não me chame capanga. Para a semana, como o Canelas não joga na Taça, vou ver o Aves-U.Leiria." Luiz Andrade confirmou aque foram dados convites ao Canelas mas admitiu fazer um inquérito interno para perceber por que os quatro elementos estavam ali , a um metro dos dirigentes das águias. "Os convites eram para outra zona", disse ao nosso jornal.Confrontado com esta declaração do líder avense, Vítor Catão frisou que é "dirigente de futebol, não capanga", e que por isso é convidado para ir para os camarotes. "Fui negociar um jogador. Quando vou ver um jogo, é para o camarote, porque sou dirigente, não capanga. Os meus advogados do norte e do sul estão a trabalhar sobre esse caso. Vieira não pode estar a chamar capangas a um diretor, dado que sou diretor do Canelas, e quero dizer que Vieira vai sentar-se no banco dos réus", vincou, mostrando um bilhete para Varzim-U. Madeira onde iria ocupar lugar no camarote.Vítor Catão acrescentou que é figura habitual nos encontros do Aves:"Vou ver os jogos. É óbvio que o presidente vai continuar a dar-me convites. Temos uma grande amizade. O Luiz Andrade está do meu lado e ele disse que se isto for para tribunal para o colocar como testemunha. O único ruído que se ouviu foi o roubo do árbitro em relação ao Aves. Quero que Vieira me respeite e não me chame capanga. Para a semana, como o Canelas não joga na Taça, vou ver o Aves-U.Leiria."

Vítor Catão, diretor-desportivo do Canelas 2010, foi um dos quatro "capangas' denunciados por Luís Filipe Vieira que, segundo o presidente do Benfica, intimidaram responsáveis encarnados no camarote, durante o jogo na Vila das Aves. O dirigente do emblema do Campeonato de Portugal já havia negado ligações aos Super Dragões em declarações a Record e este domingo, à CMTV, deu a sua versão dos factos sobre o ocorrido na bancada."O meu camarote era o 32, o do staff do Benfica era o 33 ou 34 e onde eu apareço nessa foto. Estive lá com o meu filho [Vitinho], sobrinho [Paulo] e o Bruno Mendes cerca de cinco, seis minutos. Saí faltavam 17 minutos para o fim do jogo, para fugir ao trânsito, e desloquei-me do camarote 32. Aquilo é um corredor grande e algo se passou dentro de campo - os adeptos levantaram-se. Aquilo não é um camarote, pode ser chamada uma sala de fumo, onde a porta estava aberta e nós entrámos e vimos lá cinco, seis minutos de jogo. Não é assim uma coisa tão feia estar uma porta aberta de uma sala de fumo e nós entrarmos. Vieira nunca nos viu de certeza absoluta. Troca de palavras nesses minutos? Não, nunca ouve um comentário sequer mas para chegar aí temos de correr atrás. O staff do Benfica estava todo no camarote 34 [n.d.r.: a foto que nosso jornal divulgou mostra o quarteto atrás dos dirigentes que se encontravam na tribuna presidencial], onde estive a falar com o Eliseu e aquele que mete a claque do Benfica dentro do campo duas horas antes, esse é que pode ser guarda-costas de alguém, se calhar de Luís Filipe Veira. Estive no jogo do Canelas, o jogo acabou e desloquei-me depois para a Vila das Aves. Admiro muito o Rui Costa e disse-lhe que gosto muito dele. Quando a Vieira, tenho a certeza que ele vai ter muitos problemas nos tribunais, tem sido muito infeliz e há muitas coisas por descobrir.", disse Vítor Catão.