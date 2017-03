Continuar a ler

"Creio que o resultado é justo mas exagerado".

O camisola 25 dos azuis ainda reconheceu que perder "não é bom" mas garantiu que este resultado "não vai beliscar em nada" o desempenho do Belenenses.



Vítor Gomes, no final da partida, revelou-se resignado com a derrota sofrida na Luz."Foi um jogo que sabíamos que não seria fácil, frente a um grande adversário, mas não colocámos o autocarro à frente da baliza. Tentámos jogar bom futebol e não contávamos sofrer o primeiro golo, mas depois tentámos aguentar até ao final da primeira parte. No segundo tempo ainda tivemos uma bola ao poste que seria o empate e sofremos o 2-0...Aí caiu a estratégia", frisou o futebolista, à BTV, onde ainda acrescentou:

Autor: João Soares Ribeiro