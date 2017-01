Continuar a ler

"O campeonato ainda está em aberto. Apesar de o Benfica estar melhor e ir na frente tem só quatro pontos de diferença para o FC Porto. E quatro pontos, para mim, não são significativos. Se o Benfica consegue descolar mais uns pontos, aí sim já fica difícil de recuperar. Neste momento está o campeonato em aberto", adianta.Vítor Pereira aprofunda a sua análise e reflete sobre o atual momento dos rivais dos encarnados, dizendo que "o FC Porto está a tentar colocar pressão no Benfica e o Sporting passou um momento em que se deixou abalar pela saída da Liga dos Campeões, da Taça da Liga e da Taça de Portugal"."Tudo isto são sismos que, do ponto de vista psicológico, abalam um bocadinho e criam desconfiança", afirmou.Desde que o treinador português, de 48 anos, deixou o emblema azul e branco em 2013, após um bicampeonato sob o seu comando, o FC Porto nunca mais alcançou o título nacional. Questionado se o seu valor só agora é reconhecido pelos portistas, Vítor Pereira lembra que a ideia de qualquer treinador ser campeão no FC Porto "é um mito"."O FC Porto habituou-se mal, foi ganhando e os adeptos são muito exigentes. Pensavam que se ganha com toda a gente, que o Porto ganhava com qualquer treinador mas isso é mito. É mentira. Um treinador que chegue ao Porto tem de ter uma ideia de jogo forte, tem de saber implementá-la, tem de saber lidar com a pressão. Não é para qualquer um", sublinha.Todavia, Vítor Pereira garante já ter virado a página sobre o FC Porto e aponta a outros horizontes para o seu futuro: "Quero ir para a Bundesliga e quero ir para a Premier League. Portanto, é aí que eu estou focado."Depois do seu bicampeonato nos dois primeiros anos num grande, Vítor Pereira pode ver a proeza repetida por Rui Vitória no Benfica. Embora diferencie os percursos, o técnico do 1860 Munique ressalva que ambos têm em comum um trajeto desde as divisões inferiores."O Rui Vitória é o Rui Vitória e o Vítor Pereira é o Vítor Pereira. O Rui tem as ideias dele, também tem este trajeto de quem vem de baixo e, normalmente, quem vai de baixo e vai experimentando coisas, quando a oportunidade surge está preparado. E ele está a provar que se preparou bem para um clube grande como o Benfica", sentencia.O 1860 Munique, de Vítor Pereira, encerra o estágio esta sexta-feira e regressa à Alemanha, onde irá iniciar a segunda volta da 2.ª Bundesliga no dia 27, frente ao Greuther Furth.