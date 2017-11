Continuar a ler

"Quer nos outros anos quer neste, apesar de ser um treinador que normalmente gosta de estar informado e a par de várias áreas da minha atuação, tenho depois de dar prioridade às questões fundamentais. Nas financeiras, quer para o lado positivo quer para o lado menos positivo, não vou pensar", garante o treinador, de 47 anos, assinalando a importância de vencer hoje pelo sucesso dentro de campo: "É importante porque queremos ganhar e somar pontos. As questões financeiras vêm depois disso e eu, como treinador, tenho é de preparar a equipa da melhor forma. Foco-me somente no jogo... O resto é acessório neste momento."Rui Vitória entrou na Luz no verão de 2015, poucos meses após a UEFA e Liga Europeia de Clubes terem chegado a acordo em relação a um aumento significativo das receitas relativas à Liga dos Campeões. Além dos 12,7 milhões já mencionados, os clubes ainda recebem 1,5 milhões por triunfo e 500 mil euros por empate. Já a respetiva qualificação para os oitavos-de-final rende mais 6 milhões de euros, uma verba que as águias garantiram nas duas épocas anteriores. Convém ainda assinalar que as receitas televisivas esta época serão mais baixas pois Portugal tem três equipas a disputar a competição, logo, o bolo será mais dividido.Mediante estes valores, o técnico, até à data, já foi responsável pela entrada direta nos cofres de 77,3 milhões só na Liga dos Campeões, uma quantia que só será devidamente aumentada caso o Benfica consiga o ‘milagre’ da qualificação (ver infografia).Desta forma, a SAD encarnada arrisca-se a ter de compensar esta perda, pois é muito provável que as receitas da presente temporada não cheguem a metade das alcançadas em 15/16 e 16/17.O Benfica também tem a possibilidade de entrar nos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas nesta competição as verbas são quase irrisórias quando comparadas com as da Champions. A presença nesta fase da competição vale 500 mil euros; uma eventual passagem aos oitavos-de-final garante mais 750 mil euros. Os semifinalistas ainda poderão contar com mais 1,6 milhões de euros e o vencedor da competição lucrará 6,5 milhões de euros, pouco mais do que o valor pago pela passagem da fase de grupos da Liga dos Campeões. Obviamente, também aqui há uma separação clara entre a vertente desportiva e a financeira, pois um eventual triunfo numa competição europeia não deixa de ser um marco importante para qualquer clube. Aliás, com uma vaga garantida para o vencedor da prova na Champions do ano seguinte, a Liga Europa está mais aliciante.