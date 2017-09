Um grupo de cerca de 50 adeptos invadiu ontem a garagem do Estádio da Luz, durante a tarde, com o objetivo de confrontar jogadores e equipa técnica do Benfica face aos maus resultados da última semana – derrotas com CSKA Moscovo e Boavista. As críticas (e alguns insultos) fizeram-se ouvir bem alto e foi Rui Vitória quem acalmou os ânimos, dando a cara e conversando, durante largos minutos, com aqueles adeptos menos satisfeitos e que queriam dar um ‘puxão de orelhas’ à equipa.

Segundo Record apurou, não chegou a existir qualquer contacto entre o grupo de benfiquistas e os jogadores, uma vez que estes entraram com as respetivas viaturas diretamente para uma zona restrita da garagem. Os adeptos também se encontravam no interior desta, mas numa outra zona. No exterior encontravam-se três carrinhas do corpo policial, chamadas para resolver qualquer incidente que pudesse vir a ocorrer.

Ora, foi antes de entrar para o autocarro – que levou a equipa para o centro de estágio do Seixal – que o técnico sentiu necessidade de apelar à calma e ao apoio dos benfiquistas. Conversou com eles e essa conversa teve efeito imediato, uma vez que a equipa deixou as instalações da Luz já sob alguns aplausos e palavras de incentivo. Seixal seguro Enquanto na Luz os ânimos estavam mais exaltados, o cenário foi diferente no Seixal. Durante a tarde, uma viatura da polícia manteve-se de prevenção junto ao Campus dos encarnados para evitar que algum grupo de adeptos pudesse tentar entrar nas instalações, como já aconteceu noutras ocasiões. Isso acabou por não acontecer e o autocarro dos tetracampeões nacionais chegou com tranquilidade ao quartel-general. Recorde-se que as críticas dos benfiquistas subiram de tom depois da derrota no Bessa, frente ao Boavista, poucos dias depois de outro resultado negativo, em casa, diante do CSKA Moscovo. Logo nessa ocasião a equipa foi recebida à chegada do Porto, ao início da madrugada, com insultos por parte de um grupo de adeptos. A um dia da receção das águias ao Sp. Braga, no jogo que abre a participação na Taça CTT, estes aproveitaram para vincar aos jogadores que esperam que a série negativa termine de imediato.

Autores: Pedro Ponte e Vanda Cipriano